Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf Netto-Parkplatz

Nierstein, Freyburger Allee (ots)

Am Dienstag Vormittag, 30.07.19, zwischen 10:00 - 10:30 Uhr stand das Fahrzeug einer 75-jährigen Niersteinerin auf dem Netto-Parkplatz in einer Parkbucht. Der Parkplatz rechts neben ihr war zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie eine Beschädigung an ihrer rechten vorderen Seite, im Bereich des Kotflügels fest. Ebenso war dort rote Farbanhaftung feststellbar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Hinweise über Beobachtungen, insbesondere zu einem roten Fahrzeug, nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

