Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Guntersblum (ots)

Am Montag, den 29.07.2019 kam es in den späten Morgenstunden zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte bei älteren Einwohnern aus Guntersblum. Hierbei gab sich der Anrufer u.a. als Polizeibeamter aus Oppenheim aus und nannte einen fiktiven Namen. Den Anrufern wurde die übliche Geschichte über die Festnahme von Einbrechern erzählt und man fragte nach Geldbehältnisse bei der Bank oder auch zuhause. Alle angerufenen Personen gaben hierzu keine Auskunft Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, bei verdächtigen Anrufen, legen Sie umgehend auf und geben Sie keine Auskünfte am Telefon. Die Polizei erkundigt sich niemals am Telefon nach Geldbeträgen oder Geldbehältnissen Wenn sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

