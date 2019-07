Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand von Heuballen

Dexheim (ots)

Am Dienstag, den 23.07.2019 kam es gegen 13.38 Uhr zu mehreren Bränden an drei unterschiedlichen Stellen auf dem Gelände des Rhein-Selz-Parks in Dexheim. Zwei Anhänger, die mit Strohballen beladen waren sowie ein Holzhaufen fingen zeitgleich an zu brennen, obwohl sie zwischen 300 und 500m voneinander entfernt waren. Die Anhänger standen seit dem Vorabend auf dem Gelände. Sie wurden durch den Brand komplett zerstört. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Wie es zu der Entzündung kam, ist bisher nicht geklärt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

