Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Weinfest Nackenheim

Nackenheim (ots)

Am vergangenen Wochenende fand das Nackenheimer Weinfest statt, das aus polizeilicher Sicht sehr friedlich und ohne besondere Vorkommnisse verlief. Auf dem Fest wurde durch Streifen ständige Präsenz gezeigt, was beim Publikum durchweg positiven Anklang fand. Insgesamt kam es im Zusammenhang mit dem Fest zum Aufgreifen von drei hilflosen Personen, einer Sachbeschädigung an einem PKW, einem Unfall mit einer alleinbeteiligten Radfahrerin, die sich hierbei leicht verletzte und in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Diebstahl eines Geldbeutels mit den Tageseinnahmen eines Standbetreibers. Der Geldbeutel befand sich einem Rucksack, den der Standbetreiber in seiner unmittelbarer Nähe deponiert hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell