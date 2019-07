Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrrad-Fahrerin gestürzt und leicht verletzt

Nackenheim (ots)

Eine 49-jährige Mainzerin befuhr am 20.07.2019, um 00.14 Uhr mit ihrem Fahrrad die Langgasse bergab in Richtung Mainzer Straße und stürzte allein beteiligt, wobei sie sich leicht verletzte und ambulant in einem Mainzer Krankenhaus behandelt wurde. Da die deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

