Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheitsfahrt

Mommenheim (ots)

Am 15.07.2019, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Mommenheim ein PKW Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der Fahrzeugführerin, einer 40-jährigen Fahrerin aus Harxheim, Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,43 Promille. Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

