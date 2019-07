Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Bodenheim (ots)

Am 15.07.2019, um 18:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße in Bodenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW Mercedes-Benz wurde vorwärts auf dem Parkplatz, der sich gegenüber einer dortigen Apotheke befindet, eingeparkt. Auf den danebenliegenden Parkplätzen parkte zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug. Als die Fahrerin zu ihrem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug zwischenzeitlich unfallbeschädigt wurde. Der Außenspiegel der Fahrerseite war abgebrochen und an der Fahrertür stellte sie Lackkratzer fest. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-113 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell