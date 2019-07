Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Mainzer Straße (ots)

Am Freitag, 12.07.19, gg. 09:00 Uhr fährt ein 7,5 t Lkw gegen einen Fahrradständer und beschädigt diesen. Ein Zeuge achtet nicht auf das Kennzeichen, weiß aber, dass es ein Lkw der Fa. DB Schenker war. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

