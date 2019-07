Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Jogger von PKW erfasst

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, 10.07.2019, gegen 13 Uhr, kam es in der Oppenheimer Altstadt an der Ecke Burgstraße/ Zuckerberg (nahe der Burgruine) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Jogger und einem PKW. Der Jogger kam vom Feldweg der Burgruine her und überquerte die Burgstr., als der PKW aus der Straße "Zuckerberg" kam und ihn erfasste. Der 21-jährige Jogger kam zu Fall und erlitt mehrere Prellungen, eine Gehirnerschütterung und kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern. Er weiß nur noch, dass es sich um ein weißes, größeres Fahrzeug gehandelt hatte, was links in die Burgstraße eingebogen war. Bitte melden Sie sich, falls Sie hierzu Beobachtungen gemacht haben!

