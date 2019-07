Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit Mähdrescher

Guntersblum/Eimsheim, L432 (ots)

Der 45-jährige Pkw-Fahrer aus Worms überholt auf der L432 zwischen Guntersblum und Eimsheim eine Fahrzeugschlange und am Schluss einen Mähdrescher. In dem Moment als der Pkw vorbeifährt, biegt der Mähdrescherfahrer nach rechts ab. Durch das Ausscheren des Heckbereichs kommt es zur Berührung mit dem Pkw. Es entsteht leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell