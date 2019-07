Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser...

Oppenheim/ Ludwisghöhe (ots)

Bei Routinekontrollen der Polizei am Wochenende, wurden mehrere Fahrzeuglenker "aus dem Verkehr gezogen".

Ein 53-jähriger Mann aus Guntersblum wurde am späten Samstagnachmittag wegen einem nicht angelegten Gurt in Ludwigshöhe angehalten, wobei sich herausstellte, dass er bei über 1,4 Promille nicht mehr fahrtüchtig war. Eine Blut- und die "Führerscheinentnahme" waren die Konsequenzen.

Am Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Hochheimer in Oppenheim kontrolliert. Er gab direkt zu, keine Fahrerlaubnis zu haben. Leider stellte man dann noch fest, dass er unter Cannabiseinfluss stand und auch noch etwas davon bei sich führte, was die Erlangung des Führerscheins wiederum erschweren wird.

Ein Taxi wäre jeweils billiger gewesen.

