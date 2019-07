Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: B9, zwischen Einmündung Wormserstraße und K53 (Straße Richtung Wasserwerk/Gimbsheim)

Guntersblum (ots)

Am 06.07.2019, gg. 00.50 Uhr befuhr eine 19-jährige Oppenheimerin mit einem Mercedes-Benz Geländewagen die B9, aus Richtung Worms kommend, in Richtung Oppenheim. In oben genannten Abschnitt befindet sich eine Verschwenkung und Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h. Vermutlich aufgrund überhöhter/nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie mit den beiden rechten Reifen gegen den rechten Randstein, wodurch die Reifen platzten und die Fahrerin die Kontrolle über den Pkw verlor. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Segmente der dortigen Schutzplanke. Glücklicherweise herrschte zu dieser Zeit kein Gegenverkehr, so dass nur die 19-Jährige leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro entstand.

