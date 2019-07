Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall durch Überholen, Verursacher flüchtet

Oppenheim (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, gegen 16:40 Uhr, fährt eine 27-jährige Niersteinerin von der Abfahrt Oppenheim Süd auf die B9 in Richtung Mainz auf. Etwa nach 100-150 Metern kommt ihr ein auberginefarbener Kleinwagen, ähnlich wie ein Smart, entgegen, der einen Lkw überholte. Die Frau versucht noch auszuweichen, es kommt dennoch zum Zusammenstoß, bei dem der linken Außenspiegel der 27-Jährigen beschädigt wird. Der Fahrer des verursachenden Autos hält kurz an und fährt dann ohne auszusteigen in Rg. Worms weiter. Hinter dem Verursacher fuhr eine Frau mit einem Mercedes, die gegenüber der Geschädigten angab, dass sie sich bei der Polizei melden würde. Diese Zeugin ist der Polizei jedoch bislang nicht bekannt. Sollten Sie Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung.

