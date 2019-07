Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Guntersblum (ots)

Heute Morgen, 05.07.2019, gegen 07:25 Uhr, wurde ein Unfall auf der L437 zwischen Guntersblum und Uelversheim gemeldet. Das Auto hatte sich überschlagen und war auf der Seite zum Liegen gekommen. Zwei Ersthelfer konnten dem 20-jährigen Uelversheimer aus dem Auto helfen. Er war glücklicher Weise ansprechbar und wahrscheinlich nur leichtverletzt. Er konnte nicht angeben, weswegen er in der leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich sein PKW über den Hang schob, um auf der Seite liegen zu bleiben. Es gab keine Anzeichen von Betäubungsmittel- bzw. Alkoholkonsum oder andere Unfallbeteiligte. Er wurde per Luftrettung in ein Krankenhaus gebracht.

