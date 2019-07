Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl an PKW

Oppenheim (ots)

Ein 63-Jähriger stellte am Dienstag, den 02.07.2019 gegen 19.00 Uhr seinen PKW der Marke Mercedes Am Gutleuthaus in Oppenheim ab. Als er Mittwoch, den 03.07.2019 gegen 09.00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Mercedesstern von der Motorhaube sowie das vordere Kennzeichen entwendet wurde. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den oder dem Täter unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell