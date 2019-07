Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall zwischen Reisebus und LKW

Nierstein (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2019 gegen 14.00 Uhr wollte ein 28-Jähriger aus Bad Schönborn mit seinem Reisebus von einem Parkplatz am Rhein auf die Rheinallee in Nierstein auffahren und übersah hierbei einen auf der Rheinallee in Fahrtrichtung Oppenheim fahrenden vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen Mainzer mit seinem LKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Busfahrer leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12 000 Euro. Der Reisebus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

