Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leichter verletzter Person

Nierstein (ots)

Am Dienstag, den 02.07.2019 gegen 18.00 Uhr befuhr eine 55-jährige Dalheimerin mit ihrem PKW die Ernst-Ludwig-Straße von der Bildstockstraße kommend in Fahrtrichtung Pestalozziplatz. Im Kreuzung zur Wilhelmstraße übersah sie den von rechts kommenden PKW eines 56-Jährigen aus Brühl. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die Unfallverursacherin eine Schwellung des Handgelenks sowie Hämatome am Schienbein zuzog Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen von insgesamt ca. 16 000 Euro.

