Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch in neue Turnhalle

Bodenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen 31.05.2019, 11.30 Uhr und 02.07.2019, 06.30 Uhr hebelten derzeit unbekannte Täter eine Spanplatte auf, um in die noch im Rohbau befindliche neue Turnhalle im Industriegebiet Lange Ruthe in Bodenheim einzudringen. Nachdem dies gelungen war, standen sie vor einer weiteren Spannplatte und ließen vermutlich deswegen von einem weiteren Einstieg in die Turnhalle ab. Sie entwendeten allerdings ein im rückwärtigen Bereich aufgestelltes Baugerüst mit einer Breite von 12 Meter und einer Höhe von 15 Meter. Ungeklärt ist bisher, ob vom Dach der Turnhalle dort gelagerte Teile entwendet wurden, da es zum Zeitpunkt der Aufnahme keine Möglichkeit gab, dieses zu besteigen oder einzusehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15 500 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum.

