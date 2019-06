Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Undenheim (ots)

Am 25.06.2019, gegen 19:25 Uhr, kam es in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schmalspurschlepper und einem Fahrrad. Hierbei wurde ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 57-jähriger Undenheimer befuhr die Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim mit seinem Schmalspurschlepper aus Richtung Wörrstädter Straße kommend in Fahrtrichtung B 420. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Hahnheim befuhr die Staatsrat-Schwamb-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich der Wörrstädter Straße / Sackgasse bog der Schmalspurschlepper nach links in die Sackgasse ab. Hierbei übersah dieser vermutlich den entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zur Kollision. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

