Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nackenheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 21.06.2019, 14:30 Uhr bis Samstag, 22.06.2019, 10.50 Uhr kam es in Nackenheim, in der Schanz, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekanntes Fzg. verursachte am abgestellten Pkw eines Anwohners einen größeren Schaden an dessen linker Fahrzeugfront. Hierbei verlor der Verursacher eine Radkappe und hinterließ blaue Lackspuren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

