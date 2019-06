Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Transporter

Bodenheim (ots)

In der Nacht von Montag, 17.06.2019 auf Dienstag, 18.06.2019 wurde der Transporter eines 44-Jährigen in der Ernst-Ludwig-Straße in Bodenheim aufgebrochen und hieraus hochwertiges Werkzeug im Wert von ca. 1100 Euro entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen in der Tatnacht.

