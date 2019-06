Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Undenheim (ots)

Am 14.06.2019, 15:45h befuhr eine 19-jährige Frau aus Undenheim die Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim, von der Alzeyer Straße kommend, in Richtung Kurt-Schumacher Straße. In Höhe der dortigen Apotheke, parkte ein 87-jähriger aus Köngernheim, seinen PKW rückwärts aus einer Parktasche. Dabei übersah er den PKW der Undenheimerin und stieß mit der Heckstoßstange seines PKW gegen die Fahrzeugfront ihres PKW. Nach dem Anstoß setzte der 87-Jährige seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die geschädigte Unfallgegnerin konnte sich jedoch das Kennzeichen des geflüchteten PKW merken und verständigte daraufhin die Polizei. Noch am gleichen Tag konnte der Unfallflüchtige ermittelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell