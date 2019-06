Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Guntersblum (ots)

Am 14.06.2019, 16:00h, befuhr eine 73-jährige Frau aus Guntersblum mit ihrem PKW die Wormser Straße in Guntersblum in Richtung Bundesstraße 9. An der Einmündung Guntersblum Süd, bog sie nach rechts in Richtung Worms ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des, aus Richtung Oppenheim herannahenden PKW einer 22-jährigen aus Aachen. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 8000 EUR. Die Insassen des PKW aus Aachen wurden beide leicht verletzt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

