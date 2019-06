Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Undenheim (ots)

Am 11.06.2019, um 20:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes "An der Römervilla" in Undenheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein PKW fuhr vermutlich rückwärts gegen einen dortigen Poller und beschädigte diesen hierbei. Der PKW entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Laut einer Zeugin handelte es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen silberfarbenen VW. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die weitere Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug und dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell