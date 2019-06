Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Nierstein (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem in der Fäulingstraße in Nierstein geparkten PKW kam es im Tatzeitraum zwischen dem 09.06.2019, 00:30 Uhr bis 11.06.2019, 05:00 Uhr. Der PKW wurde auf der Fahrer- sowie der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand vom Abblendlicht bis zum Rücklicht verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem Täter geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

