POL-PIOPP: Einbruch in Lagerhalle

Am 10.06.2019, in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 23:30 Uhr, kam es in der Hilgestraße in Bodenheim zu einem Einbruch in eine dortige Lagerhalle. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Halle, indem der Schließmechanismus einer Nebeneingangstür gewaltsam überwunden wurde. Aus der Lagerhalle wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Tür beträgt circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

