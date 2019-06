Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand eines Wohnhauses

Lörzweiler (ots)

Am Montag, den 10.06.2019 gegen 22.33 Uhr meldete eine Anwohnerin einen Feuerschein im ersten Obergeschoss des Nachbarhauses in der Weinbergstraße in Lörzweiler. Beim ersten Eintreffen der Einsatzkräfte sind Flammen und deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Das Feuer kann durch die freiwilligen Feuerwehren aus Lörzweiler und Umgebung gelöscht werden. Die Bewohnerin des Hauses befand sich zum Zeitpunkt des Brandes kurzzeitig außer Haus. Aus bisher unklaren Gründen kam es in einer seit Jahren ungenutzten Küche im ersten Obergeschoss zum Brand. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand hoher Sachschaden im ersten Obergeschoss und Dachstuhl des Hauses, es ist bis auf weiteres unbewohnbar.

