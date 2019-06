Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: St. Albansfest vom 07. bis 10.06.2019 in Bodenheim

Bodenheim (ots)

Aufgrund des teilweise durchwachsenen Wetters am ersten Tag des Weinfestes in Bodenheim, war die Besucherzahl im Vergleich zum vorherigen Jahr geringer. Am zweiten und dritten Tag zeigte sich das Wetter von seiner freundlicheren Seite, was sich auch in den höheren Besucherzahlen niederschlug. Durch die Polizei wurde ständig Präsenz auf dem Festgelände gezeigt. Es kam zu diversen polizeilichen Einätzen, im Vergleich zu den letzten Jahren zu einer wesentlich deutlicheren Anzahl von Strafanzeigen. Insgesamt wurden neun Körperverletzungsanzeigen, zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, zwei Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten, vier Sachbeschädigungen an PKW, ein Diebstahl von Rucksack, eine Anzeige wegen Unterschlagung eines Handys, aufgenommen. Es wurden insgesamt 27 Platzverweise ausgesprochen, eine Person musste in Gewahrsam genommen werden und es wurden ca. 70 Liter Alkohol vernichtet, der von Jugendlichen mitgeführt wurde. Am Montagabend kam es zu keinen polizeirelevanten Einätzen auf dem Festgelände.

In Bezug auf die Sachbeschädigungen an PKW, von denen drei in der Nacht von Samstag, 08.06.2019 auf Sonntag, 09.06.2019 in der Neckarstraße und der Jahnstraße begangen wurden, bitte die Polizei Oppenheim um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern, die sich vermutlich auf dem Heimweg vom Weinfest befanden.

