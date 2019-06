Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzung "ohne" Beteiligte

Nierstein / Roter Hang / Weinpräsentation (ots)

Eine Meldung über eine Schlägerei bei der vier Personen eine Person zusammengeschlagen haben sollen erreicht die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr. Wie die Polizei dann vor Ort erfuhr, habe die verletzte männliche Person während der medizinischen Erstversorgung beschlossen die Örtlichkeit zu verlassen. Eine anschließende polizeiliche Absuche im Nahbereich führt nicht zum Auffinden des Geschädigten. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, Tel.: 06133 - 9330

