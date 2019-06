Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Bodenheim (ots)

Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigt einen ordnungsgemäß in der Gaustraße 48 geparkten Pkw und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle. Als Unfallzeitraum kommt Freitag Nachmittag bis Samstag Mittag in Betracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 - 9330 entgegen.

