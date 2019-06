Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kommt es in Nierstein in der Bachgasse 1 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wird ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert, sodass ein Streifschaden an der linken Fahrzeugfront, wie auch an dem linken Außenspiegel des geparkten PKWs entsteht. Der Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizei in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-9330.

