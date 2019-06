Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigshöhe (ots)

Am frühen Samstagmorgen befährt eine 19-jährige Frau aus Oppenheim die B9 aus Richtung Worms kommend in Richtung Mainz. In Höhe der Ortslage Ludwigshöhe kommt die junge Frau aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in den ca. 1,5 Meter tiefer liegenden Grünstreifen. Aller Wahrscheinlichkeit überschlägt sich der Pkw hierbei. Die 19-jährige Fahrerin, wie auch die beiden Mitfahrerinnen werden bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell