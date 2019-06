Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wasserschaden/Wasserrohrbruch

552999 Nackenheim, Mainzer Straße (ots)

Am Freitag, den 07.06.2019, gegen 04:50 Uhr, wird durch Anwohner massives Wasseraustreten auf die Straße gemeldet. Feuerwehr und Polizei sperren zunächst den Bereich Mainzer Straße, in Höhe der evangelischen Kirchengemeinde. Mitarbeiter der Wasserwerke stellen das Wasser ab. Durch eine Baufirma wird die Straße geöffnet und nach der Ursache gesucht. In wenigen Haushalten ist noch kein Wasser enthalten. Über die Dauer kann bislang keine Auskunft erteilt werden. Die Straße war von 05:00 Uhr bis 07:00 Uhr vollgesperrt. Der Bereich ist ab jetzt in beide Richtungen einseitig befahrbar. Bauarbeiten dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell