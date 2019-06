Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gasunfall

Mommenheim (ots)

Im Scheurebenweg in Mommenheim kam es am Morgen des 03.06.2019 zu einem Gasunfall. Bei Bohrarbeiten, die in einem dortigen Gebäude durchgeführt wurden, wurde eine Gasleitung beschädigt. Aufgrund der bestehenden Explosionsgefahr mussten umliegende Häuser im Scheurebenweg evakuiert werden. Die freiwilligen Feuerwehren Mommenheim, Selzen, Köngernheim, Nierstein-Oppenheim, Guntersblum und Bodenheim waren mit 42 Einsatzkräften vor Ort. Die Hauptgasleitung der Straße wurde geschlossen und das Gebäude gelüftet. Es wurde niemand verletzt.

