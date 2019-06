Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Beschädigter VW Golf Cabrio

Bodenheim (ots)

Am 04.06.2019, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in der Schwester-Goswina-Straße in Bodenheim die rechte Scheibe des Frontscheinwerfers eines dort geparkten VW Golf Cabrio beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

