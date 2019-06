Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Undenheim (ots)

Am 31.05.2019 parkte die Geschädigte ihren PKW in der Wörrstädter Straße 15 in Undenheim, mit der Fahrzeugfront in Richtung B 420. Ein bislang flüchtiger Fahrzeugführer befuhr die Wörrstädter Straße in Richtung B 420 und streifte dabei mit seinem Fahrzeug den geparkten PKW der 68-jährigen Anwohnerin aus Undenheim. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 EUR. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Oppenheimer Polizei zu melden.

