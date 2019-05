Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Uelversheim (ots)

Am 29.05.2019, gegen 23.00 Uhr wurde der Polizei in Oppenheim ein Pkw gemeldet, der in Uelversheim in der Nähe des Sportplatzes gegen eine Mauer gefahren sei. Die Fahrerin sei ausgestiegen und würde jetzt weglaufen. Ein Zeuge verfolgte die Fahrerin jedoch und konnte der Polizei den Bereich zeigen, in dem sich die Fahrerin letztlich versteckt hatte. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 19-jährige aus dem Bereich Bad Kreuznach. Sie wies Verletzungen im Gesicht auf, die höchstwahrscheinlich durch den ausgelösten Airbag entstanden waren. Zudem war sie stark betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Frau nach Mainz in ein Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.

