Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Oppenheim (ots)

Ein 61-jähriger Oppenheimer befuhr am Dienstag, den 28.05.2019 gegen 14.50 Uhr mit seinem PKW die Straße In den Weingärten in Oppenheim. An der Einmündung zur Straße am Herrnweiher fuhr er trotz Stoppschild in die Kreuzung ein und kollidierte hierbei mit dem PKW einer 53-jährigen Oppenheimerin, die nach dem Unfall über Schmerzen im Bereich der Rippen und am Knie klagte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro.

