Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Guntersblum (ots)

Zum wiederholten Male wurde am Dienstag, den 28.05.2019 am PKW einer Nackenheimerin in Guntersblum im Kurzen Flurweg eine Schraube in den Reifen gesteckt, so dass an dem Reifen Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro entstand. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 06133/9330.

