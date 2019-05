Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Nierstein (ots)

Am Montag, den 27.05.2019 gegen 12.56 Uhr wollte ein 17-jähriger Radfahrer aus Nierstein die Rheinallee in Höhe der Lichtzeichenanlage bei grünem Lichtzeichen queren. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin, die aus Nierstein kommend in Fahrtrichtung Oppenheim übersah das für sie geltende Rotlicht und kollidierte mit dem Radfahrer, der hierdurch stürzte und sich leicht am Ellenbogen verletzte. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

