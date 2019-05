Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Leistungsbetrug durch kriminelle "Dach- und Bodenreinigungsarbeiter" in Bodenheim

Bodenheim (ots)

Der Kriminalpolizei hiesiger Dienststelle wurde ein solcher Fall in der Straße "An der Reithalle" in Bodenheim bekannt. Eine unseriöse Firma verlangte am Donnerstag, dem 23.05.2019, gg. 12 Uhr von einem älteren Ehepaar mehrere Tausend Euro für Dach- und Bodenreinigungsarbeiten, die in der Ausführung mangelhaft waren und von Gesetzes wegen nicht von ihnen hätten durchgeführt werden dürfen. Zwei Beschuldigte konnten ermittelt werden.

Die Polizei in Oppenheim sucht hierzu weitere Zeugen/Geschädigte, die ebenfalls angesprochen bzw. aufgesucht worden sind und sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der 06133-9330 zu melden.

