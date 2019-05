Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auf dem SBK-Parkplatz im Sant` Ambrogio-Ring in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am Freitag, dem 24.05.2019, zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr parkte ein 80-jähriger Dalheimer seinen silbergraumetallic lackierten Pkw Opel Meriva ordnungsgemäß in einer Parktasche. Ein zurzeit noch unbekannter weißer Pkw/Kastenwagen soll in dieser kurzen Zeitspanne den Pkw des Dalheimers beim Ausparken an der hinteren rechten Seite beschädigt haben. Ohne seinen Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen, beging der Unbekannte Unfallflucht und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

