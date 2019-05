Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Nackenheim (ots)

Am Donnerstag, den 23.05.2019 gegen 00.15 Uhr kam es in Nackenheim in der Mainzer Straße zu einen versuchten Einbruch in einen Einkaufsmarkt. Hierbei hebelten die Täter ein Fenster zu einem Sozialraum des Marktes auf, betraten aber augenscheinlich das Gebäude nicht. Aufgrund ungeklärter Gründe ließen sie von der Tat ab. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen zur Tatzeit.

