Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Guntersblum (ots)

Am Sonntag, den 19.05.2019 zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr kam es in Guntersblum in der Wormser Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei betraten der oder die Täter, während der einstündigen Abwesenheit der Bewohner, das frei zugängliche Grundstück und begaben sich auf die Rückseite der Garage. Dort wurde das aus Metall bestehende Garagentor aufgehebelt und mithilfe dort gelagerter Reifen eine Steighilfe zu dem darüber liegenden Wohnzimmerfenster gebaut. Das Fenster wurde daraufhin ebenfalls aufgehebelt und so das Hausinnere betreten. Hier wurden mehrere Räume durchsucht, nach bisherigen Ermittlungen Schmuck und ein Smartphone entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen zur Tatzeit zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

