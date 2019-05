Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Oppenheim, Wormser Straße, Höhe Haus.-Nr. 26

Oppenheim (ots)

Die 55-jährigte Oppenheimer Fahrerin/Halterin eines blauen Pkw, Ford Ka parkte genannten Pkw an oben genanntem Ort von 09.05.2019, 11 Uhr bis 10.05.2019, 13.15 Uhr. Als sie das Auto wieder benutzen wollte, fand sie einen Notizzettel vor, den ein zurzeit unbekannter Bürger geschrieben und angebracht hatte. Darauf stand, dass ein "Jaguar" gegen den Pkw der Geschädigten gestoßen sei. Am Pkw der Oppenheimerin entstand im Frontbereich ein Schaden von ca. 700 Euro. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass besagter "Jaguar" nicht für die Entstehung des Schadens in Frage kommt. Zur weiteren Abklärung wird der unbekannte Zeuge, der den Vorfall beobachtete und den Notizzettel schrieb, gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

