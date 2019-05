Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Enkeltrick

Selzen (ots)

Eine 94-Jährige aus Selzen wurde am Mittwoch, den 08.05.2019 durch einen unbekannte männliche Person angerufen. Er gab sich als ihr Enkel aus und bat um Geld, weil er einen Autounfall hatte und die Versicherung den Schaden nicht übernehme. Um das Geld zu bekommen, wollte er bei der Dame vorbeikommen. Bei einem weiteren Anruf verlangte er eine noch höhere Summe, zwischenzeitlich wurde der Vorfall durch die "richtige" Enkelin der Polizei gemeldet und die 94-jährige für das Telefonat instruiert. Der Anrufer gab wiederum an, vorbeikommen zu wollen, was er aber nicht machte.

