Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Bodenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.05.2019, 15.00 Uhr und Sonntag, 05.05.2019, 11.15 Uhr wurde in Bodenheim in der Jahnstraße der PKW eines 67-Jährigen zum wiederholten Mal verkratzt. Die Kratzer wurden an der rechten Heckseite sowie auf der Motorhaube angebracht. Es dürfte ein Schaden von ca. 2500 Euro entstanden sein. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell