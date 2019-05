Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Dienheim (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 15 Uhr verursachte ein Fahrzeugführer Sachschaden an einer Hausfassade in der Rheinstraße in Dienheim. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche in seinem silbernen PKW, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen hierfür melden sich bitte bei der Oppenheimer Polizei.

