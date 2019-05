Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigungen an Pkws mit hohem Schaden

Dienheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02.-03.2019) kam es im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 04:00 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen in der Dienheimer Rheinstraße. Bislang ist bekannt, dass sechs Pkws unterschiedlicher Marken angegangen wurden. Alle Pkws waren ordnungsgemäß abgestellt. Teilweise wurden sämtliche Fahrzeugteile der Pkws mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt über 12.000 EUR geschätzt. Das Bild zeigt beispielhaft eine Kratzspur auf der Motorhaube eines beschädigten Fahrzeugs. Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen Auffälligkeiten nimmt die Polizei in Oppenheim unter der 06133 / 933-0 entgegen.

