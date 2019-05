Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Zigarettenautomat abgesägt

Undenheim (ots)

Am Dienstagabend, 30.04.2019, vermutlich gegen 22.25 Uhr wurde in Undenheim in der Staatsrat-Schwamb-Straße ein Zigarettenautomat von den beiden Pfeilern, an denen er angebracht war, mittels einer Flex abgetrennt. Der Automat wurde anschließend nach vorne gekippt und auf die Seite gehoben. Zu einem Aufbruch des Automaten kam es nicht. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit.

